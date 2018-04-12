بعد قليل.. انطلاق منتدى الأعمال المصرى البرتغالى

تبدأ بعد قليل فعاليات منتدى الأعمال المصري البرتغالى، بحضور الرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دى سوزا، ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل، ورئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى البرتغالى محمد أبوالعينين.



من جانبه، قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن انعقاد المنتدى سيتم بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى البرتغالى بجانبيه فى إطار فعاليات المنتدى.



وأضاف "قابيل" أن منتدى الأعمال والاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المشترك يمثلان فرصة مهمة لنقل الصورة الصحيحة حول الوضع الاقتصادى والأمنى فى مصر، وآلية فعالة لاستعراض برامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات التشريعية التى نفذتها الحكومة مؤخرًا، وعرض أهم الحوافز والمميزات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد على مجتمع الأعمال البرتغالى، مما يسهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية البرتغالية للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.



ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التبادل التجارى بين مصر والبرتغال، كى يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين الجانبين ارتفع خلال العام الماضى مسجلا 218 مليون يورو، مقابل 192.57 مليون يورو خلال 2016، وتشمل أهم بنود الصادرات المصرية للبرتغال الجلود والحديد والقطن والبلاستيك والأسمدة والسكر؛ بينما تشمل أهم الواردات المصرية من البرتغال "الورق والبترول ومستلزمات الأثاث والمعدات الصناعية".



وفيما يتعلق بالاستثمارات البرتغالية فى مصر، أوضح الوزير أنها تقدر بـ404.7 مليون دولار، بإجمالى قيمة مُساهمة قدرها نحو مليونى دولار فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة.