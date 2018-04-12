«الخارجية» تنفى أنباء تحملها مسئولية فشل مفاوضات سد النهضة

نفى المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، دقة ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحات المتحدث الرسمى باسم الخارجية الإثيوبية، ولوزير خارجية السودان تحمل مصر مسئولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في الخرطوم في هذا الشأن.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية- فى تصريح صحفى اليوم الخميس- أن مصر شاركت في الاجتماع التساعي في الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة فى التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث، بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة.



وأكد أن أى مراقب للمواقف المصرية في كل الاجتماعات الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع لا يمكن أن تخطئ عينه إدراك المرونة والإيجابية اللتين تتعامل بهما مصر في تلك المفاوضات، بهدف التوصل إلى التوافق الذي يحقق مصالح الدول الثلاث، وقال: ليس أدل على ذلك من الاقتراح الذي طرحته مصر بمشاركة البنك الدولي فى المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها مصر خلال الاجتماع التساعى الأخير في الخرطوم، والتي رأت مصر ألا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلاله حفاظًا على الروح الإيجابية، ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات، بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة.



وكشف «أبوزيد» عن أن وزير الخارجية سامح شكري وجه بالأمس خطابًا إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثان على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكدًا أن هذا يعتبر أكبر دليل لحرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفني واستكمال الدراسات المطلوبة، وأنه لا يمكن لمصر أن تكون طرفًا معيقًا للوصول إلى هذا التوافق مثلما تم تداوله إعلاميًا.