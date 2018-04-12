القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
مصر
الخميس 12/أبريل/2018 - 04:31 م

«الخارجية» تنفى أنباء تحملها مسئولية فشل مفاوضات سد النهضة

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
أ ش أ
dostor.org/2126316

نفى المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، دقة ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحات المتحدث الرسمى باسم الخارجية الإثيوبية، ولوزير خارجية السودان تحمل مصر مسئولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في الخرطوم في هذا الشأن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية- فى تصريح صحفى اليوم الخميس- أن مصر شاركت في الاجتماع التساعي في الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة فى التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث، بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة.

وأكد أن أى مراقب للمواقف المصرية في كل الاجتماعات الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع لا يمكن أن تخطئ عينه إدراك المرونة والإيجابية اللتين تتعامل بهما مصر في تلك المفاوضات، بهدف التوصل إلى التوافق الذي يحقق مصالح الدول الثلاث، وقال: ليس أدل على ذلك من الاقتراح الذي طرحته مصر بمشاركة البنك الدولي فى المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها مصر خلال الاجتماع التساعى الأخير في الخرطوم، والتي رأت مصر ألا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلاله حفاظًا على الروح الإيجابية، ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات، بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة.

وكشف «أبوزيد» عن أن وزير الخارجية سامح شكري وجه بالأمس خطابًا إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثان على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكدًا أن هذا يعتبر أكبر دليل لحرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفني واستكمال الدراسات المطلوبة، وأنه لا يمكن لمصر أن تكون طرفًا معيقًا للوصول إلى هذا التوافق مثلما تم تداوله إعلاميًا.

موضوعات متعلقة

تأجيل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة لأجل غير مسمى

غدًا.. «شكرى» يشارك فى الاجتماع «التُساعى» حول سد النهضة

توقعات دولية بالتوصل لحلول أفضل حول أزمة «سد النهضة»

غدًا.. اجتماع بالخرطوم لبحث أزمة سد النهضة.. وخبراء: الحل في المفاوضات

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

منذ 4 أيام

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب

منذ 4 أيام

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 5 أيام

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ 5 أيام

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

الآن

روسيا: مشاهد استخدام الكيميائي في الغوطة «ملفقة»

وزير الصحة للنواب: «مش بختار حد بالحب أو المجاملة»

ميركل: لن نشارك فى عملية عسكرية بسوريا

«الاستثمار والهجرة».. تفاصيل لقاء السيسى ورئيس البرتغال

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

عرض «ولاد رزق 2» في عيد الفطر

عاجل.. رفع حالة التأهب القصوى في حيفا تحسبًا لضربة أمريكية لسوريا

ألبومات الصور

الآلاف يشيعون جنازة مجند «الفقاعى» شهيد عملية سيناء 2018

بالصور.. محافظ البحيرة تشهد مهرجان «الصحافة والإعلام التربوى»

بالصور.. مدير أمن البحيرة يحتفل بيوم اليتيم

بالصور.. دورة تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفى أبورديس

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

عرض «ولاد رزق 2» في عيد الفطر

عاجل.. رفع حالة التأهب القصوى في حيفا تحسبًا لضربة أمريكية لسوريا

كشكول

انفوجراف: خطة استعداد وزارة التعليم لامتحانات الدبلومات الفنية

"الجيوشي" يتابع تنفيذ مشروع تخرج طلاب الدبلوم عبر الفيديو كونفرانس

"التداوى" يتابع مشاركة الطلاب بالقوافل التعليمية لليوم الثالث

الرئيس البرتغالي لشيخ الأزهر: من دواعي الشرف لقائي بك مرة ثانية

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم اليوم الثقافى العمانى

الأمصار

مقتل أكثر من 20 شخصا في محافظة الأنبار غربي العراق

مقتل 20 شخص في الشرقاط شمال العراق

الأنظمة الذكية تبدأ رصد السيارات منتهية التراخيص في أبوظبي الأحد

ماتيس: روسيا متواطئة بشأن احتفاظ الحكومة السورية بأسلحة كيماوية

إصابة طفل فلسطيني في مواجهات بلدة سبسطية

ads
منوعات

المجهولون.. حكايات «حكّام الظل»

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ4 سنوات

كيف تصف نفسك فى 3 عبارات خلال مقابلات العمل؟

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك