المستشار الإعلامى بموسكو: 122 راكبًا على متن طائرة «مصر للطيران»

أعلن المستشار الإعلامى بالسفارة المصرية لدى روسيا، أيمن موسى، أن رحلة شركة مصر للطيران التى وصلت، اليوم الخميس، إلى مطار دوموديديفو بموسكو كان على متنها 122 راكبًا.



وأضاف فى تصريحات صحفية -أن الطائرة هبطت في أرض المطار وسط فرحة وسعادة من المسافرين والصحفيين، الذين كانوا في استقبالها، مشيرًا إلى أن طائرة مصر للطيران ستعود إلى القاهرة فى وقت لاحق اليوم وهي مكتملة العدد من الركاب.



وأوضح أن المسافرين والصحفيين والعاملين بالمطار -الذين كانوا في استقبال الرحلة الأولى لمصر للطيران- نال إعجابهم أن الطائرة كانت مزينة بصور المنتخب القومى المصرى، وعلى رأسهم محمد صلاح.



وذكر موسى أن مطار دوموديديفو بالتعاون مع المكتب الإعلامى المصرى، نظما دخول 40 صحفيًا إلى مهبط المطار لمتابعة وتغطية عملية الهبوط واستقبال الطائرة وركابها، حيث رفع الركاب الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى ابتهاجًا بعودة الرحلات الجوية بين البلدين.

