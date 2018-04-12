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ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
عالم
الخميس 12/أبريل/2018 - 03:34 م

ميركل: لن نشارك فى عملية عسكرية بسوريا

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
أ ش أ
dostor.org/2126256

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن بلادها لن تشارك في أي عملية عسكرية على دمشق، مؤكدة على ضرورة النظر في جميع أنواع الإجراءات بخصوص الوضع في سوريا.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الدنماركي لارك روس راسموسين اليوم، إنه لا يوجد موقف موحد في الغرب للتعامل مع الوضع السوري.

وذكرت ميركل أنها تؤيد الجهود الغربية لإظهار أن استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول، مشيرة إلى أن بلادها لن تنضم إلى أي عمل عسكري محتمل ضد سوريا، ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم.

وكانت ميركل قد تباحثت هاتفيا مع الرئيس الفرنسى ماكرون اليوم حول الوضع فى سوريا، وأكد الزعيمان قلقهما من تآكل حظر استخدام الأسلحة الكيمائية.

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