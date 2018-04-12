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الخميس 12/أبريل/2018 - 03:31 م

ترامب ينفى تقرير «نيويورك تايمز» عن نيته إقالة «مولر»

ترامب
ترامب
أ ش أ
dostor.org/2126253

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، بأنه كان يفكر في إقالة المحقق الخاص روبرت مولر فى العام الماضى، قائلًا: «إنه كان سيقيل مولر إن أراد ذلك».

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن ترامب قوله -فى تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: "إن أردت أن أقيل مولر في ديسمبر الماضى، كما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، لكنت فعلت ذلك، فقط مزيد من الأخبار الزائفة من صحيفة متحيزة».

وكانت الصحيفة، قد ذكرت، أمس الأول الثلاثاء، أن ترامب، فى لحظة شعوره بالغضب من موجة استدعاءات المحكمة، أخبر مساعديه في مطلع ديسمبر الماضى بأنه أراد أن يغلق تحقيق مولر عن انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 وادعاءات تآمر حملة ترامب مع الجانب الروسى للتدخل في الانتخابات.

وحسب «نيويورك تايمز»، تراجع ترامب عن قراره بعدما علم مساعدوه من فريق مولر أن التقارير التي تخص استدعاءات المحكمة كانت غير دقيقة.

وبينما أصر البيت الأبيض لفترة طويلة على أن إقالة مولر ليست موضع نظر، ترك ترامب الباب مفتوحًا لمثل هذا الاحتمال، إذ قال في مطلع الأسبوع الحالي: "سنرى ماذا سيحدث.. قال العديدون يجب أن تُقيله (مولر)".

ولفتت بوليتيكو إلى أن الرئيس الأمريكى كان أقل غموضًا عند رأيه فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية في حملته الانتخابية لعام 2016، واصفًا هذا التحقيق بـ"مطاردة الساحرات" التى ابتكرها الديمقراطيون ممن يشعرون بالخجل كعذر لخسارة هيلاري كلينتون في الانتخابات.

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