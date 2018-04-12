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ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
عالم
الخميس 12/أبريل/2018 - 03:28 م

روسيا: تدخل أمريكا فى العراق سبب ظهور «داعش»

أمريكا و العراق
أمريكا و العراق
أ ش أ
dostor.org/2126246

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بأن تدخلها في العراق كان السبب في ظهور تنظيم "داعش" الإرهابى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن زاخاروفا قولها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "ببساطة لم ينته الجميع بعد من توجيه الشكر إلى أمريكا على العراق الذي كانت نتيجة التدخل فيه ظهور داعش الإرهابي".

يأتى ذلك تعليقًا على تغريدة ترامب التي قال فيها: "لم أقل بتاتًا متى سيحصل الهجوم على سوريا، قد يكون في القريب العاجل، وقد لا يكون قريبًا إطلاقًا، في كل الحالات أنجزت أمريكا في ظل إدارتى عملاً ضخمًا في تخليص المنطقة من داعش.. أين كلمة شكرًا لأمريكا؟".

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