مصر تُدين الهجوم الصاروخى الحوثى ضد السعودية

أعربت وزارة الخارجية - في بيان صادر اليوم الخميس - عن إدانة مصر، الشديدة، للهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف عدة مدن سعودية من ضمنها العاصمة الرياض مساء أمس الأربعاء، ونجح الدفاع الجوي الملكي في اعتراضه وتدميره قبل سقوطه في مناطق آهلة بالسكان المدنيين.



وأكدت مصر أنها تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مواجهة كل من يحاول زعزعة أمنها أو تهديد السلم والاستقرار على أراضيها، بالإضافة إلى دعمها الكامل للمملكة في مواجهة الإرهاب الغاشم.



وشدد البيان على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، في مواجهة أي محاولات تخريبية أو إرهابية، مشيرًا إلى أن مثل تلك الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة، سوف تزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية باليمن، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.

