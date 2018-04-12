«الاستثمار والهجرة».. تفاصيل لقاء السيسى ورئيس البرتغال

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ما تعكسه زيارة الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا، من التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما، والممتدة عبر ضفتي المتوسط، خصوصا بعد حالة الزخم التي شهدتها تلك العلاقات في أعقاب زيارة الرئيس السيسي للبرتغال في نوفمبر 2016، التي كانت الزيارة الأولى لرئيس مصري للبرتغال منذ 24 عامًا.



كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين، ودفع أوجه التعاون المشترك وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية لما فيه صالح الدولتين والشعبين الصديقين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الخميس بقصر الاتحادية الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا الذي يقوم بزيارة للقاهرة لمدة ثلاثة أيام، إذ أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.



وعقد الرئيس السيسي لقاءً ثنائيًّا مع رئيس البرتغال، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، إذ رحّب الرئيس السيسي في بداية المباحثات بنظيره البرتغالي.



وأعرب الرئيس البرتغالي عن سعادته بزيارة مصر وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا عُمق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات خصوصا في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط.



كما وجه الرئيس البرتغالي التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، مؤكدا ما يمثله ذلك من ثقة الشعب المصري في الرئيس لقيادة المرحلة المقبلة.



وتناولت المباحثات بين الرئيسين سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بالقاهرة في أكتوبر 2017 بمشاركة رجال الأعمال من الجانبين، وما أسفرت عنه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات، إذ أكد الرئيسان أهمية العمل على سرعة تفعيل تلك الاتفاقيات بهدف استمرار الارتقاء بأوجه التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات المشتركة بينهما.



كما استعرض الرئيس السيسي آخر التطورات الخاصة بعملية الإصلاح الاقتصادي وجهود دفع التنمية في مصر، مشيرا إلى ما توفره المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها من فرص استثمارية واعدة يمكن للشركات البرتغالية استثمارها بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.



وناقشت المباحثات كذلك آخر التطورات الخاصة بالأوضاع في الشرق الأوسط والبحر المتوسط، إذ أعرب الرئيس السيسي عن التقدير لموقف البرتغال المتفهم لحقيقة الأوضاع في مصر من منطلق إدراكها للأهمية الاستراتيجية لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقتين، ولأهمية دورها في إطار مكافحة الإرهاب باعتباره أحد أكبر التحديات التي تواجه آمال شعوب المنطقة في تحقيق التنمية الشاملة.



وأعرب الرئيس البرتغالي في هذا السياق عن تثمينه النجاحات التي تحققها مصر على صعيد الحرب على الإرهاب، مشيرًا إلى دعم بلاده لجهود مصر في هذا الإطار.



كما تناولت المباحثات تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين، إذ أكد الجانبان أهمية التعامل مع تلك الموضوعات من منظور شامل يتضمن معالجة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تزايدها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك العمل على تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسويات للأزمات القائمة بدول المنطقة.



كما تم التأكيد على أن التعاون المصري الأوروبي يُمثل مصلحة مشتركة تضيف لرصيد العلاقة المتميزة بين الجانبين، خصوصا في ظل استضافة مصر لملايين من اللاجئين، فضلًا عن جهودها في ضبط سواحلها مما أدى إلى عدم رصد أي حالة للهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016.



وتطرقت المباحثات المصرية البرتغالية كذلك لآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء ما تشهده بعض دول المنطقة من أزمات متفاقمة، حيث توافقت الرؤى على ضرورة تغليب الحلول السياسية والتسويات السلمية للأزمات القائمة، ومنح الأولوية القصوى لإنهاء المعاناة الإنسانية لشعوب الدول التي تشهد أزمات، وتعزيز جهود استعادة الاستقرار بها، وذلك في إطار الحفاظ على وحدة أراضي هذه الدول وسيادتها وتماسك مؤسساتها.