مسئول عراقى: خطاب الدوري الأخير دليل على إفلاسه

أكد موفق الربيعي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن نائب رئيس النظام السابق عزت الدوري غير موجود داخل العراق، معتبرًا أن خطابه الأخير دليل على إفلاسه، وفقًا لموقع «السومرية نيوز».



وقال «الربيعي» إن المجرم عزت الدوري لا يجرؤ على التواجد في بغداد، بل حتى لايجرؤ على التواجد في العراق، مشيرًا إلى أن ما تحدث به في مقدمة خطابه الأخير لا يتعدى جزءًا من سيناريوهات الكذب ومحاولات إرباك المشهد السياسي الذي تعودنا عليها من حزب البعث المنحل.



وأشار «الربيعي» إلى أن بعض الأجهزة الاستخبارية الدولية والإقليمية من مصلحتها أن يبقى الدوري وغيره يشاغل النظام في العراق الذي تمثله الأغلبية السياسية ومن مصلحتها أن لا يستقر العراق وأن تبقى تلك الشخصيات كرقم مشوش للعملية السياسية يلعبوها كلما احتاجوا لها لتحقيق مصالحهم.



وخرج عزة الدوري، في كلمة مصورة وجهها إلى الشعب العراقي، يوم السبت 7 أبريل الماضي، بمناسبة تأسيس حزب البعث، وهاجم ما أسماها الميليشيات الإيرانية في العراق، والقائمين على العملية السياسية في بغداد، مهددًا بإعلان حرب اضطرارية إن لم يتم تلبية مطالبهم، وضرب مصالح عسكرية واقتصادية لدول أجنبية في بلاده.