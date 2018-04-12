«فايد»: الانتهاء من رفع كفاءة شوارع بالجيزة لافتتاح ملتقى التوظيف اليوم

شنت الهيئة العامة للنظافة وتجميل الجيزة صباح اليوم، حملة مكثفة بمحيط نادى الطالبية الرياضى تمهيدًا لاستقبال ملتقى التوظيف بالجيزة، الذى تنظمة المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.



وقال يحيى فايد، رئيس الهيئة العامة للنظافة، إن الهيئة دفعت بفرق عمال النظافة مدعومين بسيارة نصف نقل ولودر وسيارة رش المياه لرفع كفاءة الشوارع المؤدية لنادى الطالبية لاستقبال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى، لافتتاح ملتقى التوظيف اليوم.



وأضاف أن الهيئة قامت بدفع بفريق من قطاع الحدائق لزراعة الزهور، وتشجير الشوارع بالمحافظة، ضمن حملات النظافة الدورية التى تقوم بها الهيئة، بناء على تعليمات اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة بتكثيف حملات النظافة بشوارع الجيزة.

