استمرار اختبارات «التدريب من أجل التوظيف» بجامعة قناة السويس

تواصل جامعة قناة السويس ولليوم الثانى الاختبارات التأهيلية للدخول في برنامج "التدريب من أجل التوظيف"، وذلك بعد اجتياز 52 طالبًا وطالبة نسبة نجاح تصل إلى 50% للاختبار الأول الذى عقد أمس وكان اختبارا إلكترونيا تم من خلاله اختبارهم فى مستوى اللغة الإنجليزية ومعدل الذكاء.



ونظم مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة بالتعاون مع المعهد المصرفى الاختبار التأهيلي للدخول فى برنامج التدريب من أجل التوظيف، وهى منحة تابعة للبنك المركزى المصرى ويقدمها المعهد المصرفى طبقا للبرتوكول الموقع بين الجامعة والمعهد المصرفى.



وذلك برعاية من الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، مدير مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة وإشراف الدكتورة زينب عوف، المدير التنفيذى لتدريب الطلاب بمركز تنمية الموارد البشرية.



وأشار الدكتور محمد شقيدف إلى أن اختبار اليوم عبارة عن مقابلة شخصية يتم من خلالها التعرف على السمات الشخصية للمتدرب.



واشار إلى أنه فى حالة نجاح الطلاب فى اختبار اليوم سوف يتم التحاقهم بالخطة التدريبية الخاصة بالبرنامج، وهو برنامج تدريبى مكثف مدته 140 ساعة فى المهارات المصرفية ومهارات التعامل داخل البنوك، بالإضافة إلي المهارات الشخصية، ويتولى التدريب خلاله مجموعة من الخبراء المتخصصين من البنك المركزي المصري.



وبعد حصولهم على البرنامج التدريبى يرسل المعهد بياناتهم لقاعدة البيانات بالبنك المركزي المصري مما يزيد من فرص التحاقهم بأعمال داخل البنوك.



وأوضح أن هذا البرنامج يعد الجولة الأولى ضمن المنحة المقدمة من البنك المركزي المصري وسوف يتم الإعلان عن الجولة الثانية قريبًا لمن يرغب في الحصول على فرصة الاشتراك في البرنامج التدريبى القادم والمقدم لطلاب الفرقة الرابعة لجميع كليات الجامعة، بالإضافة إلي حديثى التخرج لثلاث سنوات سابقة.