القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
مصر
الخميس 12/أبريل/2018 - 03:17 م

زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالسكة الحديد والمترو إلى 110 أشهر

نهاية الخدمة للعاملين
نهاية الخدمة للعاملين بالسكة الحديد والمترو محمد وهب الله،
دعاء جابر
dostor.org/2126235

جدد العاملون بالهيئة القومية بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، مبايعاتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أنهم سيظلون أوفياء للوطن، وسيبذلون الجهد مضاعفًا لتنفيذ برامج وخطط التنمية والتوسع في المشروعات العملاقة خاصة فى مجال النقل.

وأكد نحو 100 ألف عامل بالسكك الحديدية والمترو - خلال مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة، اليوم، برئاسة عبدالفتاح فكري - أنهم يقفون بجانب القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

من جانبه قال محمد وهب الله، الأمين العام، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "نحن فخورون بعمال مصر الذين كانوا كلمة السر فى الانتخابات الرئاسية التى عبروا فيها عن حبهم للوطن والرئيس عبدالفتاح السيسى" مضيفًا: أن "الأيام المقبلة ستشهد انطلاقة سباق الانتخابات العمالية بمستوياتها الثلاثة، والمجال مفتوح أمام جميع العمال لممارسة هذا الاستحقاق القانونى دون تمييز".

من جانبه أشاد عبدالفتاح فكرى، بالجهود التى قام بها الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، من أجل تحديث المرافق الحيوية من أهمها السكك الحديدية والمترو، لافتًا إلى أن الوزير حريص على توفير الرعاية للعاملين، ورفع مستواهم الفكري والتقني، حيث حصلوا على امتيازات إضافية فى الحوافز والبدلات والمنح، فضلا عن إقرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى أجر 110 أشهر، عند حالات التعاقد بصندوق الولاء، وزيادة بدل الوجبة الغذائية والبطاقة العلاجية للعاملين.

فيما ذهب جمال الصعيدى، نائب رئيس اتحاد العمال، والأمين العام للنقابة، إلى أن الجمعية العمومية وافقت على تعديلات نظم العمل النقابى والحسابات المالية للجان النقابية والنقابة العامة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات العمالية المقبلة، كما وافقت الجمعية بحضور 80% من أعضائها، على خطة للتدريب النقابي والتوسع فى عضويتها وتوفير الخدمات اللازمة لكل العاملين.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

منذ 4 أيام

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب

منذ 4 أيام

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 5 أيام

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ 5 أيام

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

الآن

أمام القضاء.. 4 محطات لـ«جنينة» من القبض إلى المحاكمة العسكرية

تفاصيل 3 خيارات عسكرية للضربة الأمريكية المحتملة على سوريا

طائرات أمريكية دون طيار تُحلق فوق قواعد الجيش السورى

فتح معبر رفح مع قطاع غزة لمدة 3 أيام

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

ألبومات الصور

بالصور.. مدير أمن البحيرة يحتفل بيوم اليتيم

بالصور.. دورة تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفى أبورديس

«رجائى»: ملتقى التوظيف بالجيزة يستقبل طلبات شباب جميع المحافظات

طرح 3 أطنان من أسماك بركة غليون بـ10 منافذ فى كفر الشيخ

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

كشكول

"نور" للأطفال تحصد جائزة محمد بن راشد لأفضل عمل فني

بوابة الأزهر تنشر نماذج أسئلة لاختبارات الصف الأول الإعدادي

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراء 55 ألف عملية نخاع بالعيادات الخارجية عام 2017

خبير تربوي: لا يوجد آليات أو تجهيزات تسمح بتطبيق نظام التعليم الجديد

انفوجراف: محاور النظام التعليمي الجديد

الأمصار

المعتقلون الإداريون يواصلون خطواتهم التصعيدية في سجون الاحتلال

إيران سنعمل مع السوريين لطرد الأمريكيين من شرق سوريا

باركليز يرفع توقعاته لسعر خام برنت 3 دولارات

بريطانيا: روسيا مسؤولة عن تسمم «سكريبال»

إيطاليا: القبض على عسكري ليبي سابق لاعتدائه على موظفين

ads
منوعات

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ4 سنوات

كيف تصف نفسك فى 3 عبارات خلال مقابلات العمل؟

خلال 5 سنوات.. نسخة مميزة من «فيسبوك» باشتراك مالى

ads
ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك