زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالسكة الحديد والمترو إلى 110 أشهر

جدد العاملون بالهيئة القومية بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، مبايعاتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أنهم سيظلون أوفياء للوطن، وسيبذلون الجهد مضاعفًا لتنفيذ برامج وخطط التنمية والتوسع في المشروعات العملاقة خاصة فى مجال النقل.



وأكد نحو 100 ألف عامل بالسكك الحديدية والمترو - خلال مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة، اليوم، برئاسة عبدالفتاح فكري - أنهم يقفون بجانب القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.



من جانبه قال محمد وهب الله، الأمين العام، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "نحن فخورون بعمال مصر الذين كانوا كلمة السر فى الانتخابات الرئاسية التى عبروا فيها عن حبهم للوطن والرئيس عبدالفتاح السيسى" مضيفًا: أن "الأيام المقبلة ستشهد انطلاقة سباق الانتخابات العمالية بمستوياتها الثلاثة، والمجال مفتوح أمام جميع العمال لممارسة هذا الاستحقاق القانونى دون تمييز".



من جانبه أشاد عبدالفتاح فكرى، بالجهود التى قام بها الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، من أجل تحديث المرافق الحيوية من أهمها السكك الحديدية والمترو، لافتًا إلى أن الوزير حريص على توفير الرعاية للعاملين، ورفع مستواهم الفكري والتقني، حيث حصلوا على امتيازات إضافية فى الحوافز والبدلات والمنح، فضلا عن إقرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى أجر 110 أشهر، عند حالات التعاقد بصندوق الولاء، وزيادة بدل الوجبة الغذائية والبطاقة العلاجية للعاملين.



فيما ذهب جمال الصعيدى، نائب رئيس اتحاد العمال، والأمين العام للنقابة، إلى أن الجمعية العمومية وافقت على تعديلات نظم العمل النقابى والحسابات المالية للجان النقابية والنقابة العامة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات العمالية المقبلة، كما وافقت الجمعية بحضور 80% من أعضائها، على خطة للتدريب النقابي والتوسع فى عضويتها وتوفير الخدمات اللازمة لكل العاملين.

