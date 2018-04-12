1100 فدان مزروعة بالقطن في المنيا هذا العام

أكد المهندس عبد العاطي صديق الخطيب، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام بالمحافظة وصلت إلى 1100 فدان تم زرعها بمنتج "جيزة 95"، وعمل سعر ضماني يبلغ 2500 جنيه للقنطار.



وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المنزرعة هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي والتي تم خلالها زراعة 300 فدان، فقط منها 200 ائتمان، و100 فدان إصلاح، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن تكون المساحة هذا العام أكبر بكثير من المساحة التي تم زراعتها.



وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية وفرت كافة الاحتياجات للفلاحين بجانب أن شركة "الأمير" الزراعية توفر سلفة بحد أدنى ألف جنيه للمزارع تصل إلى 3 آلاف جنيه لشراء البذور والأسمدة، لافتا إلى أنها لا تلزمهم ببيع المحصول لها ويترك للفلاح بيع محصوله للأعلى سعرا، إلا أن بعض المزارعين يزرعون أرضهم بأكثر من محصول للحصول على فائدة مالية أكبر.