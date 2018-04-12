محافظة الجيزة: توفير 11 ألفًا و500 فرصة عمل بالقطاع الخاص

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن الدولة لا تدخر جهدًا فى توفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب فى الحصول على فرصة عمل.



وأشار إلى أن المستقبل فى القطاع الخاص، فعندما يجتهد الشاب فى عمله يحصد ثمار اجتهاده أسرع فى الحصول على الترقيات والمناصب.



وأضاف الدالى، أن المحافظة مستمرة فى التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لمعرفة فرص العمل المتاحة للشباب فى كل التخصصات والمؤهلات الدراسية وطرحها للشباب الجاد للاستفادة منها.



جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ ملتقى توظيفي لشباب الخريجين بنادى الطالبية الرياضي بحى العمرانية لتوفير 11 ألفا و500 فرصة عمل فى مختلف التخصصات بمشاركة 248 شركة ومصنعا فى مختلف الأنشطة.



وأكد أن الشركات والمصانع المشاركة فى الملتقى تخطى الحد الأدنى للمرتب فيها ليصل لــ1700 جنيه، وهناك بعض الشركات تصل المرتبات فيها إلى 3200 جنيه.



وقال الدالى، إنه لمس جدية من قبل الشباب الجادين المتقدمين للفرص المتاحة ورغبة أكيدة فى العمل.



لافتًا إلى أن الملتقى يستمر على مدار اليوم، ويستقبل طلبات الشباب المتقدمين للعمل حسب رغبه كل شاب من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 5 مساء.



وأشار إلى أن الملتقى يأتى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجمعية مستثمرى 6 أكتوبر وجهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين ومديرية القوى العاملة بالجيزة.



واهتم المحافظ خلال فعاليات افتتاح الملتقى بمناقشة الشباب المتقدمين للوظائف فى الوظائف التى يرغبون التقدم إليها، وتحفيزهم على اختيار الأنسب لهم، ومناقشة المسئولين عن الموارد البشرية بالمصانع والشركات المختلفة، وكان منها إحدى الشركات الاستثمارية فى المطاعم السياحية بتوفير فرص عمل ببعض الدول العربية.



وأوضح أن الشركات والجهات المشاركة فى الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل، وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل.





