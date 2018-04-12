«الفقى» يوجه قطاع المكتبات بالتعاون مع «العالمية للملكية الفكرية»

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن حماية الملكية الفكرية إحدى الدعائم الأساسية للإبداع، مضيفًا أن إتاحة المعرفة تسهم في نهضة الشعوب، ومواجهة الأفكار السلبية، وتدفع نحو مزيد من الاستنارة والحرية الفكرية، خاصة بالنسبة للفئات التي تتطلب رعاية خاصة مثل أصحاب الإعاقة البصرية.



وأشار «الفقي»، خلال استقباله ماريو ماتوس، نائب رئيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية، اليوم الخميس، إلى أن المكتبة تولي أهمية خاصة لهذه الفئة، واستطاعت من خلالها وبها أن تحقق نتائج إيجابية في هذا المضمار خاصة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تهتم بشكل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة على كل الأصعدة.



ووجه «الفقي» قطاع المكتبات بالمكتبة، التي تتبعه مكتبة طه حسين المتخصصة لذوي الإعاقة البصرية، إلى مزيد من التعاون مع المنظمة الدولية، وسرعة إنهاء الاتفاقية بين مكتبة الإسكندرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تكفل إتاحة عدد ضخم من الكتب عبر الإنترنت مجهزة على نحو يتيح لهذه الفئة الخاصة الإفادة منها، وسوف تكون مصر هي الدولة العربية الأولى التي تشارك في هذا البرنامج الذي ترعاه المنظمة الدولية.



وأضاف أن مكتبة الإسكندرية ستنضم بموجب هذه الاتفاقية إلى شبكة عالمية تضم عددًا كبيرًا من المكتبات التي تتيح مقتنياتها الرقمية لضعاف البصر وأصحاب الإعاقات الأخرى.



وتابع: كما ستقوم بتزويد الشبكة بمقتنياتها من الكتب الرقمية الناطقة التي تمكن ضعاف البصر من استخدام هذه الكتب بطريقة سهلة وفعالة عن طريق المعايير الدولية للنظام المعلوماتي الرقمي (DAISY)، مما يمكن مكتبة الإسكندرية من الاستفادة من الكتب الرقمية التي تتيحها المكتبات الأخرى المشاركة في الشبكة.