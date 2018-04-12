البحوث الجنائية تدرب مستشاري «قضايا الدولة» على كشف الجرائم

عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة سعاد عبدالرحيم، البرنامج التدريبى العربى للكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة، لأعضاء ومستشاري هيئة قضايا الدولة.



جاء ذلك فى إطار تنمية مهارات المتدربين فى مجال الكشف عن الجريمة، وذلك لمواكبة تطورات العصر السريعة والمتلاحقة في عالم كشف الجريمة، بالإضافة إلى العمل على التطوير الذاتي لأعضاء هيئة قضايا الدولة، وذلك عن طريق تنمية وتوسعة قدراتهم ومهاراتهم الشخصية، حتى يصبح كل منهم قادرًا على كشف الجرائم واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وكذلك التعامل مع المشكلات التى تواجه الفرد والمجتمع بشكل إيجابى وكيفية تعامله مع فريق العمل والقيادات.

