الأحد.. 4 ملفات أمام «تشريعية النواب»

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، أربعة اجتماعات الأحد المقبل، لمناقشة تعديلات قانون أملاك الدولة، والمحاكم الاقتصادية والعقوبات، والممارسات الاحتكارية.



تستهل اللجنة أعمالها باجتماع مشترك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشـأن تعـديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.



ويليه اجتماع آخر لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.



أما الاجتماع الثالث فيتناول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين، والاقتراح المقدم من النائب محمد شعبان محمد في ذات الشأن، حيث يعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.



ويتناول الاجتماع الرابع مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.