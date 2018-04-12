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الخميس 12/أبريل/2018 - 03:10 م

اختيار «الشوكى» عضوًا بالمجمع العلمى المصرى

الدكتور أحمد الشوكي
الدكتور أحمد الشوكي
حسام الضمراني
dostor.org/2126222

قرر مجلس إدارة المجمع العلمي، اليوم الخميس، اختيار الدكتور أحمد الشوكي، أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية السابق، عضوًا عاملًا مدى الحياة بالمجمع، تقديرًا لدوره ومساهماته العلمية.

وجاء في حيثيات القرار: «لما تتمتعون به من سمعة علمية طيبة، ومنزلة أكاديمية رفيعة، استوجبت النظر إليها بعين التقدير والاحترام، مما كان له أكبر الأثر في هذا الاختيار».

وينضم الشوكي بذلك إلى المجمع، الذي يضم تشكيله 155 عضوًا من خيرة علماء مصر في كل المجالات، ليكون بذلك أصغر الأعضاء العاملين سنًا، وتجدر الإشارة إلى أن عضوية المجمع حسب قوانينه لمدى الحياة.

ومن أبرز أعضاء المجمع الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، والأمير خالد الفيصل، كما كان من أبرز أعضائه سابقًا الشيخ محمد عبده، وطه حسين، وأحمد لطفي السيد، والدكتور على مصطفى مشرفة، وعلي باشا إبراهيم، وعلي بك بهجت، أول مدير مصري لمتحف الفن الإسلامي، والأثري حسن عبدالوهاب، مكتشف المحراب الأصلي للجامع الأزهر.

ومن الأوروبيين الدكتور فيليب لاوير، والدكتور جورج سكانلون وهو أستاذ أمريكي كان متخصصًا في العمارة الإسلامية، ويتبادل المجمع مجلته السنوية ومطبوعاته مع مائة وأربعين مؤسسة علمية دولية.

وكان الشوكي، قد حصل في نوفمبر الماضي على جائزة التفوق العلمي من اتحاد الآثاريين العرب، وهى جائزة تمنح لشباب الآثاريين، الذين قدموا أو شاركوا بشكل فاعل ومتميز في أعمال جادة ومبتكرة في مجال علوم الآثار والترميم والمتاحف، وأظهرت باكورة بحوثهم وأعمالهم العملية والعلمية تفردًا وتميزًا عن أقرانهم في مصر والوطن العربي.

اختيار «الشوكى» عضوًا بالمجمع العلمى المصرى
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