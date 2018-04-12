القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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الخميس 12/أبريل/2018 - 03:07 م

«تعليم جنوب سيناء» يفتتح معرضًا مدرسيًا

مصطفى الزغبى، وكيل
مصطفى الزغبى، وكيل مديرية التربية
جنوب سيناء ـ زياد القلشى
dostor.org/2126221

افتتح مصطفى الزغبى، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، المعرض الخيرى الأول للمدارس، تحت رعاية وإشراف محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، فى الفترة من 12 حتى 14أبرايل الجارى.

ورافق وكيل المديرية أثناء افتتاحه المعرض، عصام الدين رجب، نقيب معلمي جنوب سيناء وياسرعرفات، أمين صندوق النقابة، وأميمة عبدالمعطى، مسئولة المشاركة المجتمعية بالمديرية.

ويضم المعرض تشكيلات مختلفة من الملابس والأحذية والشنط وملابس المدارس والأدوات المنزلية ويتم البيع بأسعار رمزية.

«تعليم جنوب سيناء» يفتتح معرضًا مدرسيًا
«تعليم جنوب سيناء» يفتتح معرضًا مدرسيًا
«تعليم جنوب سيناء» يفتتح معرضًا مدرسيًا
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