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الخميس 12/أبريل/2018 - 03:05 م

«جنرال إلكتريك» تُعين 3 مصريين فى مناصب إدارية عليا

شركة جنرال إلكتريك
شركة جنرال إلكتريك
طارق عتمان
dostor.org/2126218

عينت شركة جنرال إلكتريك، أحمد رمضان رئيسًا ومديرًا تنفيذيًّا لجنرال إلكتريك شمال شرق إفريقيا التي تضم مصر، وليبيا، والسودان، وعمرو قنديل مديرًا عامًّا لشمال شرق إفريقيا، وتامر سعيد،، مديرًا عامًّا لقطاع أعمال حلول الرعاية الإكلينيكية في إفريقيا.

وقال "رمضان": "ما نشهده حاليًا، ليس في مصر فحسب ولكن في جميع أنحاء العالم، يعكس الوعي المتزايد بضرورة إيجاد حلول شاملة، فبدايةً من ظهور الفكرة وحتى توفير التمويل اللازم للمشروعات، يبحث القطاعان العام والخاص عن شركاء قادرين على قيادة التحول المطلوب على جميع المستويات".
وتعتبر جنرال إلكتريك، من خلال شبكتها العالمية من البنوك، ووكالات ائتمان التصدير، والشركاء في قطاعات الهندسة، والتوريد، والتشييد، قادرة على توفير ذلك. وإنني متفائل للغاية بما يمكننا أن نحققه في مصر عبر مختلف القطاعات.

وأضاف "قنديل"، "مع ضخامة الأعباء الناتجة عن زيادة معدلات ظهور الأمراض المزمنة، يظل تحسين إتاحة خدمات الرعاية الصحية وجودتها لجميع المواطنين أولوية أساسية بالنسبة للحكومة المصرية".

أما "سعيد" فقال: "تتطور الاحتياجات الإكلينيكية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء إفريقيا بسرعة كبيرة؛ إذ يعد التشخيص المبكر ونظام الرعاية الأولية المحكم أساسيين للعلاج السريع وتحسن معدلات الشفاء، كما يعد توفير تقنيات مناسبة للرعاية الصحية، ضروريا لتوفير رعاية صحية مستدامة وإتاحة التقنيات المناسبة - والتي عند توفيرها ودمجها داخل نظام الرعاية الصحية المحلي - يمكن أن تُحدث تأثيرًا عظيمًا".

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