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الخميس 12/أبريل/2018 - 03:01 م

10 أفلام وثائقية بمهرجان «أيام القاهرة السينمائية»

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
محمد قدري
dostor.org/2126215

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة السينمائية، في 23 أبريل الجاري، في سينما "زاوية" بهدف تسليط الضوء على إنتاجات السينما العربية المستقلة، ومن المقرر عرض الأفلام خلال فترة المهرجان الممتدة من 23 وحتى 30 أبريل، في سينمات كريم وسينماتيك بوسط القاهرة، وسينما الزمالك بمنطقة الزمالك.

وتضم مسابقة الأفلام الوثائقية بالمهرجان، 10 أفلام، بينها 3 من مصر، وهى: "شعور أكبر من الحب" من لبنان، و"اصطياد الأشباح" من فرنسا وفلسطين وسويسرا وقطر، و"نهايات سعيدة" من مصر، و"عندي صورة" من مصر، و"بين هياكل ستوديو بعلبك" من لبنان وألمانيا، و"كباش ورجال" من فرنسا وقطر وسويسرا، و"بانوبتيك" من لبنان والإمارات، و"غرفة الرجل" من لبنان والولايات المتحدة الأمريكية، و"طعم الإسمنت" من ألمانيا ولبنان وسوريا والإمارات العربية المتحدة وقطر، و"سوف تطاردك المدينة" من مصر.

يُذكر أن أيام القاهرة السينمائية مهرجان للأفلام العربية، أنشأته سينما "زاوية" العام الماضي لفتح نافذة أمام الجمهور المصري للاطلاع على ما يدور في الساحات السينمائية العربية، وضم في دورته الأولى مجموعة متميزة من الأعمال العربية، والمحلية التي تم إنتاجها حديثًا، والتي نالت استحسان الجمهور.


10 أفلام وثائقية بمهرجان «أيام القاهرة السينمائية»
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