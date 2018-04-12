أكاديمية الشرطة تستقبل طلبة «الاقتصاد والعلوم السياسية»

استقبلت أكاديمية الشرطة مجموعة من طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك امتدادًا لنشاط الأكاديمية فى بناء جسور متينة للترابط والتلاحم مع كافة مؤسسات الدولة التعليمية، خاصةً طلبة الجامعات كأحد المحاور الهادفة التى تتبناها وزارة الداخلية.



وكانت الأكاديمية، قد أعدت برنامجًا متنوع الفقرات لهذه الزيارة، شمل عروضا متميزة لكتائب الخيالة من الطلبة والضباط بمصاحبة فريق موسيقات أكاديمية الشرطة الذى عزف بعض المقطوعات الوطنية الشهيرة، بالإضافة إلى مشاهدة تدريبات الطلبة فى عمليات الشرطة والكفاءة القتالية والبدنية ومهارات الطلبة فى الرماية باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة ومن مسافات وأوضاع مختلفة.



وحرص اللواء الدكتور أحمد العمري، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، على الالتقاء بالطلبة الزائرين والترحيب بهم واستهل حديثه معهم بأن نقل لهم تحيات وزير الداخلية مجدى عبدالغفار واهتمامه الشديد بتكثيف وتعظيم هذه المبادرات بهدف تماسك ووحدة شباب الأمة ومؤسساتها الوطنية ليكونوا حائطًا صلدًا فى مواجهة أية مخططات والتغلب على التحديات الراهنة.



وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة أن الأكاديمية تسعى من جانبها دائمًا لاستضافة طلبة الجامعات والمدارس وتوسيع أطر التعاون مع كافة المؤسسات التعليمية.



من جانبهم، أعرب الطلبة الزائرون عن تقديرهم الشديد لما عايشوه وشاهدوه من جهد تدريبى متميز وشاق يقوم به طلبة كلية الشرطة ما يجعلهم وبحق مؤهلين تأهيلًا نموذجيًا لحمل رسالة الأمن وحماية شعب مصر واستقراره، كما أبدى الطلبة استعدادهم لأن يكونوا خير سفراء لنقل الصورة الحقيقية والواقع الذى عايشوه عن طالب كلية الشرطة والجهود الفائقة التى تبذل من أجل إعداده وتأهيله بأفضل الطرق وأحدث المواصفات، حتى يصبحوا مؤهلين لحمل رسالة أمن المجتمع.