بالصور.. دورة تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفى أبورديس

أقام مستشفى أبورديس العام، اليوم الخميس، دورة تدريبية، لرفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، للتعامل مع الحوادث والحالات الحرجة.



وقال الدكتور كريم سلام مدير المستشفى، إن إدارة المستشفى تقيم بصفة مستمرة دورات تدريبية للعاملين بالمستشفى لرفع كفاءتهم بصفة مستمرة، للتعامل مع الحوادث ليظل المستشفى فى حالة استعداد مستمر لاستقبال حادث، نظرًا لأن المستشفى يعتبر من أهم المستشفيات بخليج السويس.



وأوضح أن الدورة لمدة يوم واحد وحاضرها الدكتور مصطفى عبده استشارى الجاحة، بحضور 24 من الأطقم الطبية بالمستشفى، مؤكدًا أن ذلك يأتى في إطار مجهودات مستشفى أبورديس المستمر لرفع كفاءة الأطقم الطبية، كما تم اليوم عقد دورة تدريبية في استقبال الحوادث وتوزيع المهام والقيادة في حادث.