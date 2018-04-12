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الخميس 12/أبريل/2018 - 03:01 م

بينها «وقف الرواتب».. خطوات «أبومازن» لإجبار «حماس» على تسليم غزة

أبو مازن
أبو مازن
سارة الشلقاني
dostor.org/2126212

كشف مسئولون فلسطينيون، أن السلطة تعد لاتخاذ خطوات غير مسبوقة في قطاع غزة، لإجبار حركة حماس الفلسطينية على تسليم الحكم، في وقت تصاعدت دعوات إلى صرف رواتب الموظفين العموميين في القطاع دون تأجيل.

وقال المسئولون، بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن قرر اتخاذ خطوات، تشمل وقف رواتب موظفي السلطة في القطاع، ووقف الإمدادات في المجالات كافة، من طاقة وصحة وتعليم وبنى تحتية وغيرها، وربما تصل إلى إغلاق الجهاز المصرفي في غزة في حال حدوث أي ردود فعل من قبل حماس.

وأوقفت السلطة الفلسطينية دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة هذا الشهر دون إعلان رسمي، بينما أصدرت وزارة المال التابعة للسلطة بيانًا، قالت فيه إن عدم دفع الرواتب يرجع إلى أسباب فنية.

وأكدت مصادر أن السبب الحقيقي وراء ذلك، إظهار جدية التحذير الموجه لحماس عبر مصر، من أجل تسليم حكم القطاع، بينما قال مسئولون فلسطينيون إن عباس ينتظر الرد المصري المتوقع في غضون أيام، وعلى ضوئه سيتخذ قراراته.

وأعرب مسئولون في حماس عن رفضهم تحذير عباس، وطالبوا بـتطبيق الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، إذ قال مسئول بارز في الحركة لـ«الحياة» إن شروط عباس هي إذلال لن نقبل بها، وسلاح المقاومة خط أحمر، ومطالبة الرئيس بتسليم السلاح مقابل تولي الحكومة مسئولياتها في القطاع، شرط تعجيزي الهدف منه الانسحاب من المصالحة.

ولم تعلن السلطة موعد تطبيق الإجراءات في غزة، لكن مسئولين فيها يقولون إنها ستطبق بصورة تدريجية، إذ تدفع السلطة الفلسطينية 1.2 مليار دولار إلى قطاع غزة سنويا على شكل رواتب لحوالى 70 ألف موظف، إضافة إلى مخصصات شئون اجتماعية لحوالى 80 ألف أسرة، ومواد طبية للمستشفيات، وتحويلات طبية للمرضى، وكتب مدرسية، وكهرباء وغيرها.

وأضاف مسئولون في السلطة أن الرئيس عباس قرر وضع حد لجهود المصالحة المتواصلة منذ 11 عاما، واللجوء إلى إجراءات الضغط على حماس لتسليم الحكم في القطاع.

وقال أحد المسئولين إن الجهود واللقاءات لم تفض إلى أي نتيجة، وبعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، قرر الرئيس اللجوء إلى الخطوات العملية لإنهاء الانقسام بدلًا من اللقاءات والمحادثات والحوارات غير المجدية.

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