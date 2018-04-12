نواب يناقشون قانون السايس فى البرلمان: «حكومة فاشلة»

اعترض النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار، بجانب مناقشة مشروع قانون منادى السيارات والسايس، مؤكدًا ضرورة مناقشة المشروعين كوحدة واحدة؛ حفاظًا على المال العام المهدر فى المواقف.



وقال محمد الحسينى، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون منادى السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد: "لو الحكومة مش قادرة وفاشلة فى السيطرة على ساحات الانتظار ومواقف السيارات فى مصر أنا مش موافق على هذا القانون، لو الحكومة هتصدرى منادى السيارات وتعملهم قانون وشكرا يبقى إنتى فاشلة يا حكومة ومش قادرة تمنعى الفوضى والبلطجة فى الشارع، إحنا بنتكلم عن مشروع قانون ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه فى حالة إصدار قانون ينظم المواقف ويقنن المواقف العشوائية، ويمنع السرقة وإهدار المال العام فى المواقف".



وتابع "الحسينى": "عندى موقف واحد فقط بيدخل 6 ملايين جنيه فى السنة، والحكومة مش بتاخد منها حاجة، البلد بتتسرق وإحنا مش هنساعد فى ده، وبسجل اعتراضى على عدم قيام الحكومة ووزير التنمية المحلية بإيفادنا ببيانات رسمية عن إيرادات وحصيلة جميع المواقف، موقف مقار عند محطة البحوث بيجيب 20 ألف جنيه فى اليوم لوحده".



واستطرد: "لو استمر الوضع على ما هو عليه هفضح الحكومة وهقدم بيان عاجل فى الجلسة العامة، الحكومة بتستهر، وأنا مش موافق على أن يقتصر الأمر على مشروع قانون منادى السيارات، ولا يصدر قانون تنظيم المواقف".



فيما عقب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، قائلا: "فين مشروع القانون المقدم من الحكومة التى اتهمت بالفشل، المشروع مقدم من النائب ممدوح مقلد، وهناك مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسينى، ونقول رأينا فى المشروعين، وأنتم كبرلمان السلطة التشريعية ولكم الحق الأصيل فى التشريع، ولا نعترض، الحكومة فقط ردت على مشروع القانون المقدم من النائب، فأين مشروع الحكومة التى يتهمها النائب بالفشل".



وواصل "الحسينى" حديثه، قائلا: "بنتكلم عن قانون لتنظيم المواقف والسرفيس والمركبات وساحات الانتظار، لو توك توك ماشى فى الشارع اعمله موقف وأخد منه فلوس ندخلها للدولة، عايزين تنظيم وإدارة وإرادة، هل الحكومة عندها إرادة؟، يجب وضع معايير محترمة لعمل مواقف نموذجية، أنت مش قوى فى الشارع يا حكومة، عايزك قبل ما تنفذ القانون دا أفرض هيبة الدولة فى الشارع".



وقالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية: "ما المشكلة فى تنظيم وضع السياس وتقنينهم مع المواقف أيضا خصوصًا أن المواقف هى اللى بتجيب فلوس، وفيها بلطجة كبيرة فى الشارع على المواطنين، ولا بد من وجود حل لذلك".



فيما عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "لجنة النقل حاليًا تشتغل مع الحكومة والمجتمع المدنى على إعداد مشروع قانون النقل الموحد الذى سينظم مرفق النقل على مستوى الجمهورية سواء بين المحافظات أو داخلها، فهل قراركم هتأجلوا مشروع قانون المنادى عشان تضموه لقانون النقل؟، وارد إن لجنة النقل ترفض ضمه لقانون النقل الموحد، وقولنا إن مشروع قانون تنظيم المواقف مطروح أمام لجنة النقل لتستأنس به فى مشروع قانون النقل الموحد، وبالنسبة لمنادى السيارات، فمن يتابع هذه الممارسة خارج مصر يقدر يقيم إنها هتجيب موارد كبيرة جدا، فهم يعملون خارج رقابة الدولة، كما أن هناك أبعادا مثل الأمن والتنظيم واحترام المواطن، تتم مراعاتها، بجانب إننا عايزين نسق حضارى فى الشارع".



وتابع "السجينى": "ممكن نعمل جلسة مع لجنة النقل ونبحث الأمر، فهى تبحث حاليا إعداد مشروع قانون النقل الموحد على مستوى المحافظات، وهناك إجراءات تتخذها الحكومة، وحاليًا بنشتغل بشكل رشيد جدًا فى مسألة اللائحة النموذجية للمواقف، ده اللى بتتجه الدولة للقيام به حاليًا، ولو نجحت تمام ولو فشلت مش هنسيبها كده، وإحنا لسنا بعاد عن الدول المحترمة، والحكومة تطرقت إلى المنادى فقط ولم تتطرق إلى المواقف، وهم على اقتناع بما طرحه النائب محمد الحسينى، أما بالنسبة إلى منادى السيارات فنريد أن نكون مثل الدول المتقدمة، فهناك شوارع الانتظار فيها بمقابل، وأماكن وشوارع أخرى لا".



بدوره قال النائب جمال الشريف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "الأصح أن يكون هناك مشروعين، مشروع للمنادى ومشروع لتنظيم المواقف، والاثنان لهما ضرورة، وبخروج هذا القانون سنجعل من الشوارع المصرية أكثر حضارة".



وطالب النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالنسبة للشروط الخاصة بتقنين عمل السياس، بألا يكون قد صدر ضد المنادى أو السايس حكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، قائلا: "لازم نقول حكم نهائى عشان هناك أحكام أولية تصدر ويتم الاستئناف عليها وأحيانا تتم تبرئة المتهم".



وقال: "نحن نهان كنواب، ومتحملين سلبيات الحكومة والسلبيات بصفة عامة، ويجب أن نخرج بقانون للمواطن نساعده بيه".