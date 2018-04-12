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الخميس 12/أبريل/2018 - 01:53 م

الأنبا رافائيل يناقش «قبول الآخر» بحملة «تراث كنيستنا»

الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل
ماريان رسمي
dostor.org/2126113

تناول الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس، مفهوم الوحدة الكنسية من منظور «قبول الآخر»، في الحلقة الجديدة من برنامج «تراث كنيستنا..روح وحياة» لبرنامج البابا تواضروس، لتطوير التعليم الكنسي.

كان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أطلق حملة تحمل عنوان «تراث كنيستنا.. روح وحياة» تحت شعار «جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ».

وتبث الحملة مقطع فيديو أسبوعي، يقدم من خلاله أحد أحبار الكنيسة وخدامها معنى تعليميا، بهدف ترسيخ المفاهيم الروحية الكنسية في نفوس الشعب القبطي.

يشار إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني، قد تناول خلال الـ 15 حلقة الأولى من الحملة ألقاب وصفات الكنيسة.

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