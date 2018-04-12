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الخميس 12/أبريل/2018 - 01:50 م

الأمين العام لمجلس النواب يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة

الأمين العام لمجلس
كريمة أبوزيد
dostor.org/2126107

استقبل المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم، بمكتبه، تورال رضاييف، سفير أذربيجان فى القاهرة، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأشار السفير الأذربيجاني، إلى أن بلاده لديها حرص كبير على تفعيل العلاقات مع مصر، في جميع المجالات، خاصة في مجال السياحة، مشيرًا إلى أنه تم عقد لجنة مشتركة بين البلدين على المستوى الحكومي خلال شهر فبراير الماضى 2018.

من جانبه، رحب المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام للبرلمان، بالسفير، مؤكدًا أن مصر تعتز بتفعيل العلاقات مع أذربيجان، في المجالات كافة، خاصة فى المجال البرلمانى، وأنه سيتم تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين.

الأمين العام لمجلس النواب يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة
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