«أوقفوا الحرب».. نداء من البطريرك المارونى إلى الأسرة الدولية

وجه البطريرك الماروني الكردينال بشارة بطرس الراعي، نداء إلى الأسرة الدولية، صباح اليوم الخميس، وقال: «فيما تقرع دول عظمى طبول حرب جديدة على سوريا، نعرب عن أسفنا لغياب لغة السلام عن أفواه المسئولين الكبار في عالمنا اليوم».



وحسب موقع «أبونا» الكاثوليكى بالأردن، أضاف: «أشد ما يؤسفنا هو خلو قلوبهم من أدنى المشاعر الإنسانية تجاه الملايين من السوريين الأبرياء الذين أُرغموا على الهرب من أرضهم تحت وطأة نيران الحرب وجرائمها ودمارها وإرهابها وعنفها. إنهم مشتّتون خارج بيوتهم ومحرومون من دفء عائلاتهم».



وتابع: «لقد استضاف منهم لبنان ما يفوق المليون وسبع مئة ألف نازح أي نحو نصف سكانه، في وقت أقفلت فيه معظم الدول الأوروبية أبوابها بوجههم»، مضيفًا: «نحن نسأل اليوم، هل أن هذه الدول التي تقرع طبول الحرب قد تحملت ولو جزءًا بسيطًا من تبعات هذا النزوح؟ هل تدرك أنها فيما تعقد مشكورة مؤتمرات لدعم الاستقرار في لبنان والتخفيف عن كاهله أعباء حروب المنطقة وتداعياتها تعود بقرع طبول الحرب فتهدم ما تبنيه؟».



وقال: «إننا نناشد ضمائر الدول العظمى والأسرة الدولية العمل على إنهاء الحرب وإحلال سلام عادل وشامل ودائم بالطرق السياسية والدبلوماسية، لا العسكرية، فمن حق شعوب دول الشرق الأوسط أن تعيش بسلام وطمأنينة»، مضيفًا: «ولكن نجهل كلنا كيف تنتهي، فخافوا الله واصغوا لصوته في ضمائركم، وأوقفوا الحرب وأحلوا السلام».