القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
القبلة
الخميس 12/أبريل/2018 - 01:45 م

«هل كان المعراج بالروح أم بالجسد؟».. على جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2126099

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإسراء والمعراج معجزة اختص الله بها النبي الكريم، صلى الله عليه وآله وسلم، تكريمًا له وبيانًا لشرفه، صلى الله عليه وآله وسلم، وليطلعه على بعض آياته الكبرى.

واستشهد بقول الله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»، وقال تعالى: «وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى».

وأضاف جمعة، في فتوى له: اتفق جمهور العلماء على أن الإسراء حدث بالروح والجسد؛ لأن القرآن صرَّح به؛ لقوله تعالى: ﴿بِعَبْدِهِ﴾ والعبد لا يطلق إلا على الروح والجسد، فالإسراء تحدث عنه القرآن الكريم والسنة المطهرة، ويمكن للسائل أن يراجع الأحاديث التي وردت في مظانها.

وتابع: وأما المعراج فقد وقع خلاف فيه هل كان بالجسد أم بالروح -أي رؤيا منامية-، وجمهور العلماء من المحققين على أن المعراج وقع بالجسد والروح يقظة في ليلة واحدة، وما يراه بعض العلماء من أن المعراج كان بالروح فقط أو رؤيا منامية فإن هذا الرأي لا يعوَّل عليه؛ لأن الله عز وجل قادرٌ على أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بجسده وروحه كما أسرى به بجسده وروحه. وإذا كان القرآن الكريم قد تحدث عن الإسراء صراحة وعن المعراج ضمنًا، فإن السنة جاءت مصرحة بالأمرين الإسراء والمعراج.

وأكد جمعة أن الرسول الكريم قد أُسْرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا بروحه وجسده جميعًا، وأننا ننصح السائل إلى أن البحث في مثل هذا قد يلفت المسلم عما هو أجدر بالاهتمام في عصرنا هذا ويلفته عن الاشتغال بواجب العصر.

وجاءت فتوي جمعة ردًا علي سؤال يقول: هل صعد الرسول الكريم في المعراج إلى السماوات العلا بالجسد والروح أم كان رؤية منامية؟

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

علماء الإسلام يواجهون صناعة الإرهاب من القاهرة: ديننا محبة

منذ شهرين

عمرو خالد يكشف كيفية نهاية العالم كما أخبر القرآن

الآن

بدء محادثات القمة المصرية البرتغالية بقصر الاتحادية

القوات المسلحة تهنئ «السيسى» بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

سقوط طائرة تدريب روسية فى مقاطعة فورونيج

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

ألبومات الصور

«رجائى»: ملتقى التوظيف بالجيزة يستقبل طلبات شباب جميع المحافظات

ننشر صور إنهاء إجراءات ركاب أولى رحلات «مصر للطيران» بموسكو

مؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية

وصول أول طائرة روسية إلى مصر بعد الأزمة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

كشكول

جامعة سوهاج تختتم دوري المعلومات والكشافة للمدن الجامعية

"كشكول" يستطلع مدى جاهزية مديريات التعليم للنظام الجديد

الأحد المقبل.. ختام برنامج التوعية بالميثاق الأخلاقي بجامعة أسيوط

الإثنين المقبل.. "أسرار الفراعنة والأهرامات" ندوة بجامعة هليوبوليس

بعد أزمة 6 أعوام.. إنشاء كلية طب لبنات الأزهر في أسيوط

الأمصار

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط يدين التدخلات الإيرانية في شؤون بعض الدول العربية

للمرة الثالثة.. طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق سواحل سوريا

الجبير: لا سلام في المنطقة مع تدخلات الإيرانيين

القمة العربية في الرياض.. انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري

بالصور.. القاعة التي تحتضن فعاليات القمة العربية في الرياض

ads
منوعات

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ4 سنوات

كيف تصف نفسك فى 3 عبارات خلال مقابلات العمل؟

خلال 5 سنوات.. نسخة مميزة من «فيسبوك» باشتراك مالى

ads
ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك