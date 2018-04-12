حركة وعى: المصريون بالخارج أصبح لهم كرامة فى عهد السيسى

أكد المستشار هانى رياض القللى، المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى، أن مشروع قانون نقل جثامين المصريين بالخارج يكفل كرامة المصري بالخارج في حالة الوفاة، لتتحول كرامة المواطن المصري بالخارج من كرامة مصر ولا يقبل لها أي امتهان حفاظًا على كرامة المصريين بالخارج والداخل.



وقال إن وضع المصريين المقيمين فى الخارج تغير كثيرًا فى السنوات الأخيرة للأفضل، وأصبح للمواطن مكانة جيدة ويعامل باحترام كمواطن من أبناء الدولة المقيم بها، وأصبح الجميع يشعر بالأمان فى ظل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على المصريين وكرامتهم فى الخارج.



وأضاف أن مصر أصبحت دولة مؤسسات تحمي كرامة أبنائها وأكبر دليل على هذا عودة وزارة الهجرة بعد 28 عامًا من إلغائها، وهو إثبات أن الدولة المصرية تقف خلف المواطن المصري وتدعمه بالخارج وبالداخل وهي رسالة بأن حياة المواطن غالية ومهمة، وأن الدولة المصرية حريصة على حماية رعاياها في الخارج.



وأوضح أن السيسى لم يترك مكانًا إلا وشيد فيه شيئًا جديدًا واضحًا وصريحًا، حول مصر إلى دولة قوية لها مكانتها.