توزيع 456 «تابلت» على الرائدات الريفيات لميكنة البيانات

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، توزيع 456 جهاز "تابلت" كدفعة أولى للرائدات الريفيات على مستوى الجمهورية، بهدف إنشاء نظام إلكتروني مميكن لجميع المنتفعات والمستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة ونوع الوسيلة المستخدمة، لتحقيق خطة التنمية المستدامة (مصر 2030).



يأتى ذلك تنفيذًا لما وعد به وزير الصحة والسكان بتوفير أجهزة " تابلت" لجميع الرائدات، خلال مؤتمر الرائدات الريفيات السابق، لتخفيف أعباء التسجيل عليهم، وخلق شبكة للتواصل بين جميع المستويات، الأمر الذي من شأنه دعم نظام الاستدعاء لمنتفعات تنظيم الأسرة في المناطق الأكثر احتياجًا.



وأوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن هذا العدد ضمن 14 ألف تابلت سيتم توزيعها على مراحل متتالية خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تم عقد ورشة عمل يومي 4 و5 أبريل 2018، تم خلالها تدريب بعض المشرفين المركزيين من الرائدات الريفيات بالقطاع على البرنامج الإلكتروني باستخدام أجهزة التابلت، لافتة إلى أنه سيتم تدريب الرائدات الريفيات والمشرفين بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال الشهر الحالي كتجربة أولية، على أن يتم تعميمها بعد ذلك على مستوى الجمهورية.



وأضافت أنه من خلال هذا البرنامج، يتم عمل حصر سكاني لبيانات الأسر بالكامل والسيدات المستهدفات في المربع السكنى الخاص بالرائدة الريفية إلكترونيًا وبالرقم القومي، وموقف السيدات من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، لافتة إلى أنه يتم تسجيل الزيارات المنزلية إلكترونيًا وقت تنفيذها، والناتج منها، بالإضافة إلى دراسة مردود هذه الزيارات وتأثيرها على تغيير السلوكيات بالمجتمعات المستهدفة.





وأشارت إلى أن "التابلت" يحتوى على نظام طارئ للإبلاغ عن أي ملاحظات صحية أو تغييرات قد تظهر فجأة، مما يساعد في نظام الرصد المبكر المتبع بوزارة الصحة والسكان، كما يتم تسجيل جميع الأنشطة الخاصة بالرائدة الريفية إلكترونيا، ووقت تنفيذها مثل الندوات الخارجية والداخلية، والحملات القومية لتنظيم الأسرة وقوافل الصحة الإنجابية، مما يتيح توافر الإنجازات والإحصاءات أولًا بأول.



ولفتت إلى أنه من المنتظر أن يسهم هذا البرنامج في متابعة السيدات غير المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة والسيدات النفساوات والمنقطعات عن الاستخدام لرفع معدلات الاستخدام من 58.5% إلى 62.5% عام 2020، وكذلك خفض معدلات الخصوبة من 3.5 طفل لكل سيدة إلى 3 طفل لكل سيدة، لتخفيض النمو السكاني ليصل تعداد السكان إلى 112 مليون نسمة عام 2020، بدلًا من 128 مليون نسمة حال عدم تطبيق برنامج تنظيم الأسرة، حيث يعمل هذا البرنامج على رفع الوعي الصحي للأسرة المصرية ورصد التغير في السلوكيات وتحسين جودة الحياة.



الجدير بالذكر أن وزير الصحة والسكان كان قد أطلق الاستراتيجية القومية لبرنامج الرائدات الريفيات، وقام خلال احتفالية بتكريم عدد من الرائدات الريفيات ووزع أجهزة "التابلت" على 36 منهن بجميع محافظات الجمهورية.