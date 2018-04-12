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الخميس 12/أبريل/2018 - 01:36 م

محافظ بنى سويف يبحث آليات مبادرة «شغلك في قريتك»

محافظ بنى سويف يبحث
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ :
dostor.org/2126089

بحث المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مع وفد من اتحاد الصناعات المصرية، سبل التعاون الممكنة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة من خلال التشجيع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية، خاصة في المجالات الإنتاجية والتي تتميز بكونها أنشطة كثيفة العمالة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالسلام، واللواء مؤمن مخيمر المدير التنفيذي لاتحاد  الصناعات المصرية، ونهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة، وبعض التنفيذيين المعنيين.

وناقش محافظ بنى سويف مع الحاضرين آليات تبني مشروع ومبادرة «شغلك في قريتك» من خلال إنشاء مصانع صغيرة بالقرى تتبع مصانع وماركات رائدة في السوق المصرية أو الخارجية، على أن ترتكز المجالات الإنتاجية على الميزات والمقومات النسبية التي تتمتع بها هذه القرى كالصناعات الغذائية بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن الدافع في هذا التوجه، توفير فرص عمل لأبناء القرى وتشجيع الاستثمار، حيث إن هذا الأسلوب يوفر في تكلفة المنتج من خلال الأيدي العاملة المتوافرة بتكلفة أقل، بالإضافة إلى موقع المحافظة المتميز، مضيفًا أن المحافظة لديها خطة متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في القرى، من خلال حشد جميع الجهود في رؤية وخطة موحدة لتنفيذ مشروعات تنموية، واستثمار المقومات والموارد المتاحة في تحقيق هذه النقلة في كل المجالات الحيوية.

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