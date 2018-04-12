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الخميس 12/أبريل/2018 - 01:36 م

ضبط عاطل بحوزته 1500 قرص مخدر بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القليوبية- صلاح حسنى
dostor.org/2126088

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على عاطل لقيامه بترويج الأقراص المخدرة، بحوزته 1500 قرص مخدر بقليوب.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد أحمد كمال، رئيس مباحث مركز قليوب يفيد قيام "هيثم. ص"، 29 سنة عاطل، ومقيم بقرية جزيرة النجدي بممارسة نشاط إجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 1500 قرص مخدر، ومبلغ مالى 2900 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار.

تحرر محضر رقم 1922 مركز قليوب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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