ننشر تفاصيل الفيلم المصرى المشارك فى مهرجان «كان»

فرحة عارمة تتوغل الوسط السينمائى المصرى بعد اختيار الفيلم المصرى «يوم الدين» للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان «كان»، بدورته الحادية والسبعين، والمقامة في الفترة ما بين 8 و19 مايو القادم.



الفيلم من إنتاج محمد حفظي، بمشاركة المنتج المصرى النمساوى أبوبكر شوقي، وهو مؤلف ومخرج العمل أيضًا، الفيلم يقوم ببطولته فنان غير شهير يدعى راضى جمال، ويجسد شخصية «بشاى» ويصاحب صبيًا يدعى «أوباما» فى رحلته الأولى خارج المستعمرة.



الفيلم يرصد معاناة رجل متوسط العمر يقيم فى مستعمرة الجذام في أبوزعبل، ويبدأ في الخروج خارج حدود المستعمرة مع أحد الصبيان وحماره في رحلة ببر مصر، من أجل البحث عن أسرته التي هجرته من زمن بعيد.



ويعد أبوبكر شوقى المتصدر لإخراج الفيلم، هو أحد خريجي كلية العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة علوم السينما في «نيويورك فيلم أكاديمي».