«ديلى ميل»: استئناف الرحلات الروسية بداية لاستعادة السياحة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن توقف الرحلات الروسية لمصر كانت بمثابة ضربة قوية للسياحة المصرية ولواحد من أشهر المنتجعات السياحية فى العالم وهو شرم الشيخ.



وأشارت الصحيفة إلى أن استئتاف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو تعتبر مجرد خطوة أولى نحو استعادة الرحلات لمنتجعات البحر الأحمر، موضحة أن استئناف الرحلات بين العواصم لن تساهم بصورة كبيرة في عودة السياح الروس للسوق المصرية، وفقًا لما كشف عنه مسئولون روس.



وقالت إيرينا تيورينا، المتحدثة باسم اتحاد صناعة السياحة الروسية: "لا يحتاج السياح لرحلات مباشرة مع القاهرة، لأن المسافة بينها وبين منتجعات البحر الأحمر طويلة، ولم يفضل أحد الذهاب إليها بهذه الطريقة".



وأضافت تيوينا: "من الناحية العملية فإن الوضع بالنسبة إلى السياحة لن يعود بهذه الطريقة، فالسياح الروس يصلون للوجهات السياحية المصرية عن طريق مينسك أو إسطنبول".





