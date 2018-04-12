«الريف المصرى الجديد» تعلن أسماء الفائزين بقرعة الطرح الثاني

أجرت شركة تنمية الريف المصري الجديد، صباح اليوم الخميس، قرعة علنية على مجموعة من أراضى الطرح الثاني لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 43 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا مخصصة لصغار المزارعين والشباب.



وأكد عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد أن هذه القرعة مقصورة على مجموعات صغار المزارعين والشباب، ممن قاموا بشراء كراسات الطرح الثاني وتقدموا بطلب الحصول على أراضى منطقة غرب المنيا.



وقال - فى تصريحات صحفية اليوم- إنه من المقرر أن يتم منح الفائزين فى هذه القرعة التكميلية 45 يومًا كحد أقصى منذ تاريخ إجراء القرعة لتكوين الشركات وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الدفعة المقدمة والتعاقد.



ولفت عاطر حنورة إلى أن شركة تنمية الريف المصري الجديد قد نجحت بالفعل فى تجهيز وتوفير أراض مزودة بالآبار لجميع المتقدمين لخوض قرعة اليوم العلنية للطرح الثاني بأراضي غرب المنيا، مشيرًا إلى أن قرار الشركة بتنويع مساحات ونوعيات الأراضي المطروحة على المنتفعين، ودرجة تجهيزاتها، قد جاء لإعطاء المزيد من الفرص للراغبين فى المشاركة بمشروع المليون ونصف المليون فدان على اختلاف إمكانياتهم ومدى جاهزيتهم المادية والفنية، وهو ما كشف كذلك مدى جدية الكثير من المجموعات المتقدمة من طالبي الحصول على الأراضي.



وتوافد ممثلو مجموعات صغار المزارعين والشباب إلى الصالة المغطاة لنادي مدينة نصر بالقاهرة - محل إجراء القرعة - منذ الصباح الباكر، حيث شارك المفوضون عن المجموعات المتقدمة فى إجراءات القرعة، بحضور المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والأجهزة الرقابية، وسط حضور وتفاعل المتقدمين والمشاركين بالقرعة.



وتقوم شركة تنمية الريف المصري الجديد بنشر أسماء الفائزين فى قرعة اليوم، وأرقام قطع الأراضي التى فازوا بها على الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت، وعلى صفحتها الرسمية على فيسبوك.