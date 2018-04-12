القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
مصر
الخميس 12/أبريل/2018 - 01:34 م

«الريف المصرى الجديد» تعلن أسماء الفائزين بقرعة الطرح الثاني

عاطر حنورة
عاطر حنورة
عبدالناصر محمد
dostor.org/2126084

أجرت شركة تنمية الريف المصري الجديد، صباح اليوم الخميس، قرعة علنية على مجموعة من أراضى الطرح الثاني لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 43 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا مخصصة لصغار المزارعين والشباب.

وأكد عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد أن هذه القرعة مقصورة على مجموعات صغار المزارعين والشباب، ممن قاموا بشراء كراسات الطرح الثاني وتقدموا بطلب الحصول على أراضى منطقة غرب المنيا.

وقال - فى تصريحات صحفية اليوم- إنه من المقرر أن يتم منح الفائزين فى هذه القرعة التكميلية 45 يومًا كحد أقصى منذ تاريخ إجراء القرعة لتكوين الشركات وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الدفعة المقدمة والتعاقد.

ولفت عاطر حنورة إلى أن شركة تنمية الريف المصري الجديد قد نجحت بالفعل فى تجهيز وتوفير أراض مزودة بالآبار لجميع المتقدمين لخوض قرعة اليوم العلنية للطرح الثاني بأراضي غرب المنيا، مشيرًا إلى أن قرار الشركة بتنويع مساحات ونوعيات الأراضي المطروحة على المنتفعين، ودرجة تجهيزاتها، قد جاء لإعطاء المزيد من الفرص للراغبين فى المشاركة بمشروع المليون ونصف المليون فدان على اختلاف إمكانياتهم ومدى جاهزيتهم المادية والفنية، وهو ما كشف كذلك مدى جدية الكثير من المجموعات المتقدمة من طالبي الحصول على الأراضي.

وتوافد ممثلو مجموعات صغار المزارعين والشباب إلى الصالة المغطاة لنادي مدينة نصر بالقاهرة - محل إجراء القرعة - منذ الصباح الباكر، حيث شارك المفوضون عن المجموعات المتقدمة فى إجراءات القرعة، بحضور المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والأجهزة الرقابية، وسط حضور وتفاعل المتقدمين والمشاركين بالقرعة.

وتقوم شركة تنمية الريف المصري الجديد بنشر أسماء الفائزين فى قرعة اليوم، وأرقام قطع الأراضي التى فازوا بها على الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت، وعلى صفحتها الرسمية على فيسبوك.

موضوعات متعلقة

«حنورة» يدعو البنوك والمصارف لتقديم القروض لمنتفعي الـ1.5 مليون فدان

اليوم.. المُهلة الأخيرة للحصول على أرض فى الـ«1.5 مليون فدان»

طرح 130 ألف فدان من مشروع «الـ1.5 مليون» في 3 محافظات

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

منذ 4 أيام

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب

منذ 4 أيام

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 5 أيام

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ 5 أيام

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

الآن

بدء محادثات القمة المصرية البرتغالية بقصر الاتحادية

القوات المسلحة تهنئ «السيسى» بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

سقوط طائرة تدريب روسية فى مقاطعة فورونيج

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

ألبومات الصور

«رجائى»: ملتقى التوظيف بالجيزة يستقبل طلبات شباب جميع المحافظات

ننشر صور إنهاء إجراءات ركاب أولى رحلات «مصر للطيران» بموسكو

مؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية

وصول أول طائرة روسية إلى مصر بعد الأزمة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

كشكول

جامعة سوهاج تختتم دوري المعلومات والكشافة للمدن الجامعية

"كشكول" يستطلع مدى جاهزية مديريات التعليم للنظام الجديد

الأحد المقبل.. ختام برنامج التوعية بالميثاق الأخلاقي بجامعة أسيوط

الإثنين المقبل.. "أسرار الفراعنة والأهرامات" ندوة بجامعة هليوبوليس

بعد أزمة 6 أعوام.. إنشاء كلية طب لبنات الأزهر في أسيوط

الأمصار

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط يدين التدخلات الإيرانية في شؤون بعض الدول العربية

للمرة الثالثة.. طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق سواحل سوريا

ميركل: ألمانيا لن نشارك في الحرب على سوريا

الجبير: لا سلام في المنطقة مع تدخلات الإيرانيين

القمة العربية في الرياض.. انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري

ads
منوعات

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ4 سنوات

كيف تصف نفسك فى 3 عبارات خلال مقابلات العمل؟

خلال 5 سنوات.. نسخة مميزة من «فيسبوك» باشتراك مالى

ads
ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك