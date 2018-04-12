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الخميس 12/أبريل/2018 - 01:33 م

عمومية «الصخور العربية» تناقش نتائج الأعمال 4 مايو

عمومية «الصخور العربية»
اكرم عمران
dostor.org/2126083

قالت إدارة البورصة، إن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ستعقد جمعيتها العامة العادية في 4 مايو المقبل، للنظر في نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017.

وأضافت البورصة، أن إفصاح الشركة كشف عن أن العمومية المزمع عقدها، ستناقش أيضا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال 2017، وإبراء ذمة أعضائه عن الفترة.

وتناقش العمومية تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب، في إبرام عقود معاوضة أو تأجيرية أو بيعية أو شرائية لأصل من أصول الشركة.

وتنظر العمومية العادية في توزيع أرباح من عدمه عن العام الماضي، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ونوهت الشركة بأنه سيتم النظر في استقالات أعضاء مجلس الإدارة المستقالين.

ووفقا للشركة، قرر مجلس الإدارة قبول استقالة أنور محمود عبدالعال شحاتة، من عضوية مجلس الإدارة.

كما قرر المجلس تعيين كل من عاطف عبدالسميع محمد عياد، ومحمد أحمد علي كليب، عضوين تنفيذيين بالشركة.

ولفتت الصخور العربية إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العامة، ستنعقد العمومية في طور ثانٍ، يوم السبت 5 مايو 2018.

كانت القوائم المالية لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أظهرت خلال 2017، انخفاضًا في الأرباح بنسبة 62.8% لتبلغ 953.02 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.56 مليون جنيه في 2016.

وكشفت القوائم المالية للشركة، تدنيا بالمبيعات السنوية، حيث بلغت في 2017، نحو 6.08 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قيمتها 11.48 مليون جنيه قبل عام.

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