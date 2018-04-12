ضبط مخزن لتصنيع المواد المتفجرة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية، من ضبط مخزن لتصنيع المواد المتفجرة، بمركز أبوكبير.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام «ح.م»، 45 سنة سائق، مقيم بمركز أبوكبير، بتخزين كمية من المواد التي تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة.



وتمكنت قوة من مباحث مركز أبوكبير، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، من مداهمة المخزن وضبط كمية كبيرة من المواد التى تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة.



ألقي القبض على صاحب المخزن، وجارٍ عرضه والمضبوطات على فرع الأمن الوطنى بالشرقية.