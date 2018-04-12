3 ملفات شائكة تنتظر الرئيس الجديد لـ«التنظيم والإدارة»

ينتظر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجديد، عددًا من الملفات الشائكة، بعد أن تولي مهام منصبه خلفًا للمستشار محمد جميل، بقرار من رئيس الجمهورية.



وبحسب ما قال أحمد محمود نصر مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج سابقًا، إن بين تلك الملفات التي تنتظر حسم الرئيس الجديد للجهاز، سرعة الانتهاء من قاعدة العمالة والأجور للدولة، وتحديد موقف المعينين على الصناديق الخاصة من الموازنة العامة للدولة وتثبيتهم.



وأضاف "نصر"، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي تعليقًا على تعيين "الشيخ" رئيسًا للجهاز، أن هناك مهمة عاجلة أيضا تقع على عاتق رئيس الجهاز تتمثل في الإسراع بأول إعلان حكومي قومي لشغل الوظائف الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي الإرهاب.



وشدد على ضرورة العمل على تهدئة البيت الداخلي للجهاز بعد الاستنفار الكامل في ظل ولاية المستشار محمد جميل وإصلاح حال ووضع مديريات التنظيم والإدارة والاهتمام بالعاملين بها ماديًا وأدبيًا وتنظيميًا مع الجهاز.