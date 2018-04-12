السجن 9 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بمنشأة ناصر

قضت الدائرة 27 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية بالسجن 9 سنوات، لعاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليه.



صدر القرار برئاسة المستشار فوزى السعيد، وسكرتارية عامر على.



بدأت تفاصيل الواقعة فى القضية التى حملت رقم 216 لسنة 2017، عندما ألقى رجال الأمن بقسم شرطة منشأة ناصر في أثناء تفقدهم الحالة الأمنية القبض على المتهم "محمد.ج"، الذى كان يقف على الطريق بأحد الشوارع، وبالقبض عليه، تبين أن بحوزته سلاحًا، وبعد الوصول إليه وإطلاعه على هويات رجال الأمن، لم يمتثل للأمر، ولوح بالسلاح فى وجه رجال الأمن محاولًا الهرب منهم.



وبعد سقوط المتهم بقبضة الأمن، اعترف بأن السلاح الأبيض الذى كان بحوزته يستخدمه فى الدفاع عن النفس، وبتفتيشه تبين أن معه لفافات ورقية بعد فحصها عثر بداخلها على مخدر الهيروين، واعترف بحيازته للفافات الورقية، وبإحالته إلى النيابة العامة أمرت بحبسه.