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الخميس 12/أبريل/2018 - 01:30 م

الرئيس البرتغالى يشيد بدور مصر القيادى فى الشرق الأوسط

مارسيلو دى سوزا و
مارسيلو دى سوزا و السيسى
نورهان شوقي
dostor.org/2126076

أشاد الرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دى سوزا، بدور مصر الريادي فى قيادة منطقة الشرق الأوسط نحو التقادم والازدهار.

وأثنى «دى سوزا»، خلال حديثه، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم مصر للأمين العام البرتغالى لدى الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، مضيفًا: «مصر دائمًا ما دعمت مرشحينا في المناصب الدولية».

وشدد «دي سوزا» على جهود مصر البارزة على الصعيد الدولى فى قضية اللاجئين، وما تبذله فى هذا السياق من مساع دولية لحل الازمة الراهنة للاجئين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بمقر إقامته فى قصر الاتحادية بمصر الجديدة.


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