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الخميس 12/أبريل/2018 - 01:28 م

تفاصيل حفل «على مر الأجيال» لإحياء ذكرى العندليب بالإسكندرية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
نرمين مقبل
dostor.org/2126073

تستعد فرقة «على مر الأجيال»، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم الخميس، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ.

من جانبه، أكد المطرب محمد متولي، أحد الأعضاء، في تصريح خاص لـ«الدستور» أنهم قاموا بإجراء عدة بروفات للحفل، آخرها كان مساء أمس الأربعاء، وأضاف: «شرف كبير لنا أن نحيي ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ونواصل الحفاظ على تراث الموسيقى العربية».

وقال المطرب ياسر سعيد: اتفقنا على تقديم مجموعة من روائع العندليب، وينقسم الحفل إلى فاصلين، ويتغنى خلالهما كل منا عددًا من الأغاني منفردًا.

يقام الحفل تحت شعار «كامل العدد»، خاصة بعد نفاد تذاكره بالكامل، بمجرد طرحها على موقع الحجز الإلكتروني «احجزلى»، وانقسمت إلى ثلاث فئات: الأولى بـ100 جنيه، الثانية بـ75 جنيها، والثالثة بـ50 جنيها».

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، يتضمن برنامج الحفل فاصلين يتغنى خلالهما أعضاء الفرقة، مجموعة رائعة لأجمل أغنيات العندليب، حيث يقدم في الفاصل الأول المطرب ياسر سعيد الحلو حياتى، صافينى مرة أداء محمد متولى، قولوا له الحقيقة أداء محمد الخولى، الليالى أداء ياسر سعيد، يا قلبي يا خالى أداء محمد متولى، بعد إيه أداء محمد الخولى.

أما الفاصل الثانى من الحفل، يقدم محمد الخولى أغنيتى «أنا لك على طول، وزى الهوى»، و«عقبالك يوم ميلادك، حبيبتى» أداء محمد متولى، و«كنت فين، قارئة الفنجان» أداء ياسر سعيد.

تفاصيل حفل «على مر الأجيال» لإحياء ذكرى العندليب بالإسكندرية
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