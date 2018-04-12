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الخميس 12/أبريل/2018 - 01:27 م

انطلاق تصفيات مسابقة الغواصات الآلية بجامعة أسيوط

مسابقة الغواصات الآلية
مسابقة الغواصات الآلية بجامعة أسيوط
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2126070

تنطلق الخميس، التصفيات قبل النهائية لمسابقة الغواصات الآلية، والتى تتم على مستوى الدول العربية، وتنظمها شركة MATE وتُجرى فعالياتها بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، ويشارك فيها 15 طالبًا من أعضاء فريق «أسيوط روبوتكس» بجامعة أسيوط، يمثلون أقسام مختلفة بكلية الهندسة، وبدعم من نقابة المهندسين بأسيوط.

وأشار المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إلى أنه في إطار سياسة النقابة في دعم الأنشطة الطلابية والمشروعات الخاصة بطلاب كلية الهندسة وخريجيها، فقد وفرت النقابة الدعم اللازم لأعضاء الفريق المشارك؛ لتمكينهم من المشاركة والمنافسة بقوة، وتوفير المُناخ المناسب لتنفيذ المشروع خلال الشهور الماضية بنادي المهندسين بأسيوط، منوهًا إلى أن مجلس إدارة النقابة لا يدخر وسعًا في تقديم أي دعم للمهندسين وفق رؤية تهدف للرقي بأعضاء النقابة، متمنيًا التوفيق والفوز لأعضاء الفريق، والوصول للتصفيات النهائية.

وأضاف المهندس عبد الله فتحي هشام، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط، أن المسابقة تتم على أكثر من مرحلة من التصفيات والشركة المنظمة لها شركة MATE بأمريكا والتصفيات النهائية تُجرى فى واشنطن وتسبقها مرحلة التصفيات بمصر، لافتًا إلى أن المسابقة يشارك فيها أكثر من جامعة من جامعات مصر مثل أسيوط وعين شمس وحلوان والجامعة الأمريكية وغيرها، وينافس فيها نحو 18 فريقًا من جامعات مصر المختلفة، وتُنظم المسابقة وتصفيات المرحلة الأولى فى مصر وتكون بالقاهرة، وبعد مرحلة التصفيات من داخل مصر تبدأ مرحلة التصفيات على مستوى الدول العربية المشاركة، وتنظمها أيضا منظمة «حدث»، بالتنسيق مع Mate، وبعدها تبدأ مرحلة التصفيات النهائية التى تُعقد فى واشنطن.

وأوضح المهندس أحمد خالد، قائد الفريق المشارك، أن المشروع يحمل اسم ROV وهو اختصار لـRemotly operated vehicle بمعنى غواصة يتم التحكم فيها عن بُعد، وهى ليست اكتشافًا جديدًا للفريق ولم يتم تصنيعها لأول مرة، بل تم تصميمها مسبقًا ولكن يتم تطويرها والتعديل عليها، وإضافة إمكانيات وقدرات جديدة لها بشكل آخر خلاف ما كانت عليه مسبقًا، معربًا عن شكره لنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب المهندسين، وأمانة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر أمين عام النقابة الفرعية، وأعضاء مجلس الإدارة، لتوفيرها كافة سبل الدعم للمشروع وتذليل العقبات التي واجهت أعضاء الفريق خلال الفترة الماضية، ودعمهم حتى الانتهاء من المسابقة.

يُذكر أن المسابقة تُعقد سنويًا ولكن تتطلب كل عام إمكانيات معينة لعمل الغواصات تحت المياه والمهام تتغير سنويًا، وهذا العام تتطلب المسابقة على سبيل المثال الوصول لحطام طائرة غارقة في المياه واسترجاع أجزائها، وذلك يتم عن طريق المحاكاة والتخيل بعمل شيء أشبه بتجربة فى أماكن يتم تهيئتها كما لو كانت المكان الغارق به الطائرة مثلا.

وكذلك تتطلب المسابقة أن تغوص الغواصة لتشغيل جهاز مثبت فى القاع يستطيع الشعور باهتزازات الأرض تحت الماء ويمكنه التنبؤ بالزلازل، فهذا الجهاز لا يعمل بمفرده فهو بحاجة لكهرباء والغواصة تهبط إليه لوقت معين بالكهرباء وتستقبل منه القراءات عن الاهتزازات الخاصة بقاع البحر وترسلها لسائق الغواصة لترجمة الإشارات لتحديد مدى إمكانية حدوث زلازل، كما أنه من المهام المطلوبة فى مسابقة هذا العام أيضًا أن يتم من خلال بيانات حركة المياه فى قاع البحر تحديد المكان الأفضل لوضع التوربينات لتوليد الكهرباء، ثم تقوم الغواصة بتثبيت التوربينات أسفل المياه.

انطلاق تصفيات مسابقة الغواصات الآلية بجامعة أسيوط
انطلاق تصفيات مسابقة الغواصات الآلية بجامعة أسيوط
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