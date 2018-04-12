إنهاء إنشاء أسوار قناطر زفتى ضمن خطة التطوير

انتهت الإدارة العامة لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، اليوم الخميس، من أعمال خرسانات السور بالبر الأيمن والأيسر لقناطر زفتى ضمن عملية التأمين الالكتروني لها، فيما يتم تركيب بانوهات السور.



كانت وزارة الري قد أعدت خطة لتطوير قناطر زفتى ضمن 153 قنطرة على مستوى الجمهورية بقيمة مالية تقدر بـ 20 مليون جنيه، وتستهدف توفير مياه الرى لمساحة تصل إلى مليون فدان من خلال تغذية فرع دمياط، وتعد المصدر الأساسي لتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام من الغرب إلى الشرق.

