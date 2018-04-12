المعارضة البريطانية: يجب التشاور مع البرلمان قبل ضرب سوريا

قال زعيم المعارضة فى بريطانيا، جيريمى كوربين، اليوم الخميس، إنه يجب التشاور مع البرلمان قبل شن أي عمل عسكري ضد سوريا.



وقال «كوربين»- فى مقابلة مع قناة «سكاى نيوز»، إنه يجب التشاور مع البرلمان فى هذا الأمر، مضيفًا: «يجب أن تكون هناك عملية تشاور ملائمة، ينبغى ألا تتخذ الحكومة هذا القرار بمفردها».



وأدلى «كوربين» بالتصريحات قبل اجتماع مقرر لحكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، لبحث رد بريطانيا على هجوم كيماوي يشتبه بأن القوات الحكومية السورية شنته على مدينة دوما.