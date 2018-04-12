«تموين الإسكندرية» تستعد لاستقبال موسم حصاد القمح

قال سليمان الطيب، مدير عام الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من معاينة وتطهير الصوامع والهناجر الزراعية المخصصة لاستقبال القمح لموسم 2018، والمقرر بدء موسم التوريد به 15 أبريل الجارى بمختلف المحافظات.



وأوضح أن لجان المديرية أنهت التجهيزات الخاصة بالصوامع للتأكد من جاهزيتها لاستقبال القمح المحلىي، والتأكد من خلوها من أى أقماح من الموسم الماضى.



وأشار إلى أنه تم تحديد السعات التخزينية للصوامع العام الجديد وتقديرها بـ178 ألف طن؛ حيث تم تحديد السعة التخزينية لهنجر الأرض الزراعية بـ3 آلاف طن، وبناكر السلام بـ90 ألف طن، وصومعة مريوط بـ40 ألف طن، وصوامع برج العرب بـ45 ألف طن، بإجمالي 178 ألف طن.