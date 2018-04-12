القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
محافظات
الخميس 12/أبريل/2018 - 01:26 م

«تموين الإسكندرية» تستعد لاستقبال موسم حصاد القمح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الاسكندرية- أحمد عاشور
dostor.org/2126066

قال سليمان الطيب، مدير عام الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من معاينة وتطهير الصوامع والهناجر الزراعية المخصصة لاستقبال القمح لموسم 2018، والمقرر بدء موسم التوريد به 15 أبريل الجارى بمختلف المحافظات.

وأوضح أن لجان المديرية أنهت التجهيزات الخاصة بالصوامع للتأكد من جاهزيتها لاستقبال القمح المحلىي، والتأكد من خلوها من أى أقماح من الموسم الماضى.

وأشار إلى أنه تم تحديد السعات التخزينية للصوامع العام الجديد وتقديرها بـ178 ألف طن؛ حيث تم تحديد السعة التخزينية لهنجر الأرض الزراعية بـ3 آلاف طن، وبناكر السلام بـ90 ألف طن، وصومعة مريوط بـ40 ألف طن، وصوامع برج العرب بـ45 ألف طن، بإجمالي 178 ألف طن.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

بدء محادثات القمة المصرية البرتغالية بقصر الاتحادية

القوات المسلحة تهنئ «السيسى» بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

سقوط طائرة تدريب روسية فى مقاطعة فورونيج

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

ألبومات الصور

«رجائى»: ملتقى التوظيف بالجيزة يستقبل طلبات شباب جميع المحافظات

ننشر صور إنهاء إجراءات ركاب أولى رحلات «مصر للطيران» بموسكو

مؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية

وصول أول طائرة روسية إلى مصر بعد الأزمة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

كشكول

جامعة سوهاج تختتم دوري المعلومات والكشافة للمدن الجامعية

"كشكول" يستطلع مدى جاهزية مديريات التعليم للنظام الجديد

الأحد المقبل.. ختام برنامج التوعية بالميثاق الأخلاقي بجامعة أسيوط

الإثنين المقبل.. "أسرار الفراعنة والأهرامات" ندوة بجامعة هليوبوليس

بعد أزمة 6 أعوام.. إنشاء كلية طب لبنات الأزهر في أسيوط

الأمصار

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط يدين التدخلات الإيرانية في شؤون بعض الدول العربية

للمرة الثالثة.. طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق سواحل سوريا

ميركل: ألمانيا لن نشارك في الحرب على سوريا

الجبير: لا سلام في المنطقة مع تدخلات الإيرانيين

القمة العربية في الرياض.. انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري

ads
منوعات

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ4 سنوات

كيف تصف نفسك فى 3 عبارات خلال مقابلات العمل؟

خلال 5 سنوات.. نسخة مميزة من «فيسبوك» باشتراك مالى

ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك