قائد «جيش الإسلام» يغادر الغوطة ومقاتليه يسلّمون أسلحتهم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن قائد مليشيا جيش الإسلام عصام بويضاني، غادر الغوطة الشرقية، وسلم مقاتلوه كافة أسلحتهم الثقيلة، بموجب اتفاق إجلاء من مدينة دوما أعلنت عنه دمشق سابقا.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - وفقا لما ذكرته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن "معظم قيادات جيش الإسلام من الصف الأول، وبينهم عصام بويضاني، غادروا دوما فجر الأربعاء، ووصلوا إلى الشمال السوري مساء"، مشيرا إلى أن مقاتلي الفصيل المسلح سلموا كافة أسلحتهم الثقيلة، وبينها مدرعات ودبابات وراجمات صواريخ، إلى الشرطة العسكرية الروسية الأربعاء أيضا.



وكان مسؤول عسكري روسي أكد - في وقت سابق - أن القوات السوري سيطرت بالكامل على مدينة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية خارج دمشق.



يذكر أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة دوما السورية اليوم من أجل "ضمان القانون والنظام فيها".