برلماني يقترح معادلة لتحديد الغرامات بقانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماع يوم الأحد المقبل لاستكمال المناقشات الأخيرة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور ممثلين من وزارة الإسكان ومسئولي بعض مكاتب الإسكان.



وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن هناك اتجاه في اللجنة لجعل مسألة تحديد الغرامات نسبية وليست ثابتة، ما دامت محل خلاف بين البرلمان والحكومة.



وأوضح أن هذا الاقتراح مبني على عدة محددات للحصول على قيمة المخالفة، حتى لا تتساوى المناطق الراقية والتي يكون فيها متر الأرض أغلى من المناطق الشعبية، للخروج بمعادلة ثابتة يمكن تطبيقها على جميع المحافظات، وتكون هو تحديد القيمة المخالفة من خلال حساب سعر المتر في هذه المنطقة، وعدد الأدوار المخالفة، وإشراك عنصر المساحات لأنها تختلف في السعر، وبعد حساب كل ذلك تخرج معادلة جديدة يتم تطبيقها، حتى لا يظلم مواطن صاحب بناء 60 متر مع ذويه صاحب مساحات تتعدى 300 متر.