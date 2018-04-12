الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية فى مطروح

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن مطروح من ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية ضموا 14 متهما، وتخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، وسرقة الدراجات النارية والمساكن والمتاجر.



تلقى اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، إخطارا الأجهزة الأمنية بمديرية مطروح بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قد تمكنت من ضبط (4 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية) حال وجودهم بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزة أحدهم (1000 قرص مخدر - بندقية خرطوش - 4 طلقات من ذات العيار) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية واعترفوا بارتكاب 7 وقائع بدائرة القسم.



وفى سياق متصل تم ضبط (8 عاطلين لستة منهم معلومات جنائية) حال وجودهم بدائرة قسم شرطة مطروح، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية واعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات.



كما تم ضبط ( مسجل شقى خطر وعاطل) حال وجودهما بدائرة قسم شرطة مطروح وذلك لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر واعترفا بارتكاب 10 وقائع بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.



