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الخميس 12/أبريل/2018 - 12:11 م

محافظ البحر الأحمر: تنمية حلايب وشلاتين كلفنا مليارات الجنيهات

أحمد عبدالله، محافظ
أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر
البحرالاحمر-علي عواد
dostor.org/2125909

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن تنمية حلايب وشلاتين، كلفت المحافظة المليارات من الجنيهات خلال 4 سنوات، لتطوير البنية التحتية وإقامة مدارس، وقصور ثقافة، ومراكز شباب، ومساجد، لجذب المزيد من المواطنين والاستثمارات إليها.

وأضاف "عبدالله" - في تصريحات له - أن ما تم خلال أربع سنوات فاق ما تم تنفيذه منذ عام 1993، موضحًا أنه سيتم الانتهاء قريبًا من تطوير محطة تحلية حلايب، وهى عبارة عن محطة لتحلية مياه البحر بسعة 2000 م3/ يوم، مكونة من مأخذ بحرى بطاقة 20 ألف م3/ يوم، لتستوعب التوسعات المستقبلية.

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