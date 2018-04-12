محافظ البحر الأحمر: تنمية حلايب وشلاتين كلفنا مليارات الجنيهات

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن تنمية حلايب وشلاتين، كلفت المحافظة المليارات من الجنيهات خلال 4 سنوات، لتطوير البنية التحتية وإقامة مدارس، وقصور ثقافة، ومراكز شباب، ومساجد، لجذب المزيد من المواطنين والاستثمارات إليها.



وأضاف "عبدالله" - في تصريحات له - أن ما تم خلال أربع سنوات فاق ما تم تنفيذه منذ عام 1993، موضحًا أنه سيتم الانتهاء قريبًا من تطوير محطة تحلية حلايب، وهى عبارة عن محطة لتحلية مياه البحر بسعة 2000 م3/ يوم، مكونة من مأخذ بحرى بطاقة 20 ألف م3/ يوم، لتستوعب التوسعات المستقبلية.



